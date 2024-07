Gundam Breaker 4: Open Network Test Details

Bandai Namco gab bekannt, dass zu "Gundam Breaker 4", das am 29. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheint, am 19. Juli ein offener Netzwerktest beginnt. Ihr könnt einen Teil des Spiels ausprobieren und eure eigenen Gunpla erstellen. Zusätzlich zum ONT ist für "Gundam Breaker 4" zum Release am 29. August eine Zusammenarbeit mit "PAC-MAN" geplant.

Im ONT könnt ihr mit bis zu zwei Mitspielern gemeinsam bauen und kämpfen, Quests erledigen und ihre Gunpla anpassen. Der Vorab-Download beginnt am 18. Juli um Mitternacht, der ONT findet zu den folgenden Zeiten statt:

Tag 1, Freitag, 19. Juli

Session 1 von 02 Uhr bis 07 Uhr

Session 2 von 11 Uhr bis 16 Uhr

Tag 2 Samstag, 20. Juli / Sonntag, 21. Juli

Spiel verfügbar vom 20. Juli, 04 Uhr bis 21. Juli, 08 Uhr

Es wird ein von den "PAC-MAN"-Labyrinthen inspiriertes Level geben, in dem Spielende die Aufgabe haben, einen Gundam RX-78-2 im "PAC-MAN"-Design zu besiegen. Durch das Abschliessen dieser Mission wird das "PAC-MAN"-Emblem freigeschaltet, welches auf dem eigenen Gunpla verwendet werden kann.

"Gundam Breaker 4" wird von Crafts & Meister Co. entwickelt und lässt euch allein oder mit bis zu zwei Freunden im Koop-Multiplayer gegen eure Feinde kämpfen. Darüber hinaus kehrt das Spiel zu den Wurzeln des Franchise zurück und bietet die Option, Gunpla mit einer grossen Sammlung von mobilen Anzügen und Teilen sowie einem neuen Diorama-Modus zu erschaffen.

"Gundam Breaker 4" erscheint am 29. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.