Gundam Breaker 4 seit heute erhältlich

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht heute "Gundam Breaker 4". In dem Koop-Hack-and-Slash-Actionspiel können Spielende Gunpla bauen, mit ihnen kämpfen, sie verbessern und in Szene setzen. Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich.

Als angehende Gunpla-Hobbyisten können Spielende mit Teilen von über 250 ikonischen Mobile Suits aus der Geschichte des Franchise ihre eigenen Mechs bauen und ihre Kreationen anschliessend auf einem virtuellen Schlachtfeld mit bis zu drei Mitspielenden im Multiplayer-Koop auf die Probe stellen. In Missionen könnt ihr Horden von feindlichen Mechs mit einer Vielzahl von Angriffen und Kombos ausschalten und so Teile von ihnen abbrechen, sie sammeln und dann für eigene Builds verwenden. Erstmals in der Geschichte der Reihe können zwei verschiedene Waffen gleichzeitig ausgerüstet werden, wodurch einzigartige Kombos möglich sind.