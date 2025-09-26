Gungrave G.O.R.E: Blood Heat angekündigt

Studio IGGYMOB hat "Gungrave G.O.R.E: Blood Heat" für PS5, Xbox Series X und den PC vorgestellt. Einen begleitenden Trailer hatte man ebenfalls im Gepäck.

Hier wird uns über eineinhalb Minuten lang gezeigt, was "Gungrave G.O.R.E: Blood Heat" zu bieten hat. Dabei bekommen wir unter anderem einige actionreiche Szenen und Gameplay zu sehen.

"Gungrave G.O.R.E: Blood Heat" bringt Beyond the Grave zurück und präsentiert die Reihe in frischem Glanz. Der Action-Shooter, der seit den frühen 2000er-Jahren für hitzige Gefechte und das Motiv der Rache bekannt ist, wurde mit Unreal Engine 5 komplett neu aufgebaut.

Grafik und Inszenierung erreichen dabei durch überarbeitete Figurenmodelle, detaillierte Hintergründe und verbesserte Effekte ein signifikant höheres Niveau. Auch die Zwischensequenzen wurden erweitert, wodurch die Inszenierung noch spektakulärer wirkt. Im Kern bleibt die Reihe dabei den wuchtigen Schusswechseln treu, doch ein modernisiertes Kampfsystem verleiht den Auseinandersetzungen frische Dynamik. Geschmeidigere Animationen, eine 360-Grad-Steuerung und schnellere Abläufe steigern zudem das Tempo und lassen die Kämpfe natürlicher erscheinen.

Darüber hinaus sorgen interaktive Elemente in den Levels, eine verbesserte Gegner-KI sowie neue Charaktere für weitere Abwechslung. Yasuhiro Nightow, der Schöpfer des Originals, hat Grave ein frisches Design verliehen.

"Gungrave G.O.R.E: Blood Heat" hat bisher keinen Releasetermin.