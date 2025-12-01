Gungrave G.O.R.E: Blood Heat: Ungefähres Releasefenster

Bei der Vorstellung von "Gungrave G.O.R.E: Blood Heat" hatte Studio IGGYMOB noch keinerlei Angaben zu dessen Releasetermin gemacht. Das hat sich nun geändert, da zumindest ein entsprechendes Fenster bekannt ist.

Demnach wird "Gungrave G.O.R.E: Blood Heat" irgendwann im Laufe des ersten Halbjahres 2026 veröffentlicht. Dies ist der aktuellen Ausgabe der japanischen Famitsu zu entnehmen. Genauere Angaben zu diesem Thema werden garantiert in den nächsten Monaten noch folgen.

"Gungrave G.O.R.E: Blood Heat" war im September im Rahmen der Tokyo Game Show enthüllt worden. Auf der Messe hatte man einen ersten Trailer gezeigt. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Gungrave G.O.R.E: Blood Heat" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.