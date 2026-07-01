Guns of Eschaton enthüllt

Publisher 4Divinity und Entwickler Esschatology Entertainment kündigen "Guns of Eschaton" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Informationen zu dem Projekt hat man ebenfalls parat.

Bei "Guns of Eschaton" handelt es sich um den weltweit ersten Soulslike-Ego-Shooter. Dieser entführt uns in einen apokalyptischen Western des legendären Viktor Antonov, also in ein Land voller Staub, Blut und Schrecken. Wir studieren darin unsere Gegner, zählen unsere Kugeln und entwickeln unseren eigenen Stil – mit Schiesspulver und Gebeten. Dabei stehen sowohl Einzelspieler- als auch Koop-Modus zur Auswahl.

Einen Trailer zu "Guns of Eschaton" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser gefällt mit einigen atmosphärischen Sequenzen und einem dazu passenden Soundtrack.

"Guns of Eschaton" hat noch keinen Releasetermin.