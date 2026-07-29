Guns of Eschaton: Ausführliches Gameplay

Publisher 4Divinity und Entwickler Esschatology Entertainment haben umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Guns of Eschaton" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich genau vier Minuten lang gezeigt, was spielerisch und inhaltlich von "Guns of Eschaton" zu erwarten sein wird. Dabei widmet man sich sowohl den verschiedenen Facetten des Western-Settings als auch der Spielmechanik. Einige Gegner gibt es in diesem Kontext natürlich ebenfalls zu sehen.

"Guns of Eschaton" war Anfang des Monats mit einem ersten Trailer enthüllt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Guns of Eschaton" für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.