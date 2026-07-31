Guns of Eschaton: Umfangreiches Video

Publisher 4Divinity und Entwickler Esschatology Entertainment haben ein ausführliches Video zu "Guns of Eschaton" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier erklären uns der im letzten Jahr leider verstorbene Viktor Antonov und Creative Director Fuad Kuliev nämlich fast acht Minuten lang die kreative Vision hinter "Guns of Eschaton". Begleitend werden etwa Konzeptzeichnungen oder kurze In-Game-Sequenzen gezeigt.

Erst vorgestern waren umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Guns of Eschaton" veröffentlicht worden. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Guns of Eschaton" für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.