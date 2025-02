Guns of Fury angekündigt

Gelato Games stellt uns heute "Guns of Fury" vor. Einen Trailer dazu gibt es auch zu sehen.

Hier wird uns "Guns of Fury" über eine Minute lang in bewegten Bildern präsentiert. Das gezeigte Material erinnert dabei sofort an ein gewisses "Metal Slug".

Bei "Guns of Fury" handelt es sich um einen Retro-Action-Plattformtitel, der Run’n’Gun- mit Metroidvania-Elementen verbindet. Wir erkunden darin eine weitläufige, zusammenhängende Welt, erlangen neue Fähigkeiten und Waffen, kämpfen gegen epische Bosse und vereiteln die Pläne eines bösen Konzerns, bevor es zu spät ist.

"Guns of Fury" erscheint schon am 13. Februar für Switch und den PC.