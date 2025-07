Erneute Entlassungen bei Gunzilla Games

Auch heute müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist Gunzilla Games davon betroffen.

Der Umfang des aktuellen Stellenabbaus bei Gunzilla Games ist noch unklar, zumal bisher auch kein offizielles Statement zu dem Thema vorliegt. In den sozialen Medien mehren sich momentan aber die Statements von betroffenen Mitarbeitern. Dabei wird immer wieder von einer erneuten Restrukturierung gesprochen. Aus diesem Grund war es dort bereits vor etwa drei Monaten zu Stellenstreichungen gekommen.

Gunzilla Games wurde Anfang 2020 von Alexander Zoll und Vlad Korolev gegründet und hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main. Bekannt ist man vor allem für den Free-to-Play-Titel "Off The Grid" für PS5, Xbox Series X und den PC. Aktuell arbeitet man an einem noch unangekündigten Multiplayer-Shooter.