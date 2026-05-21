Gurei kommt auch für Konsole

Publisher Astrolabe Games und Entwickler Lobo Sagaz Studio haben jetzt auch Konsolenfassungen von "Gurei" in Aussicht gestellt. Konkrete Plattformen werden in diesem Zusammenhang ebenfalls genannt.

Demnach wird "Gurei" auch für PS5 und Switch veröffentlicht. Der Releasetermin ist identisch zur PC-Fassung. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den beiden Versionen scheinen nicht zu bestehen. Weitere Umsetzungen, etwa für Xbox Series X oder Switch 2, sind offenbar auch nicht angedacht.

Schon jetzt bekommen wir einen ersten Trailer zu den Konsolenfassungen von "Gurei" gezeigt. Dieser erklärt uns über eine Minute lang die zentralen Wesenszüge des Spiels und stimmt uns darauf ein.

Bereits Anfang dieses Monats wurde der Releasetermin der PC-Version von "Gurei" bekannt. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Gurei" erscheint damit am 23. Juli für PS5, Switch und den PC.