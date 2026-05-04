Gurei erscheint im Juli für den PC

Publisher Astrolabe Games und Entwickler Lobo Sagaz Studio haben einen Erscheinungstermin für die PC-Version von "Gurei" verkündet. Demnach ist es im Juli soweit.

Konkret wird "Gurei" ab 23. Juli für den PC erhältlich sein. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch die Konsolenwelt mit dem Actiontitel versorgt. Welche Plattformen hier genau mit einer Umsetzung bedacht werden, wurde dagegen leider noch nicht gesagt.

Schon jetzt gibt es einen neuen Release Date Trailer zur PC-Fassung von "Gurei" zu sehen. Darin erklärt man uns mehr als eine Minute lang unter anderem das spielerische Grundgerüst des Titels.

"Gurei" war im Juli 2023 enthüllt worden.