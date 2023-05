GYLT erscheint für weitere Plattformen

Tequila Works, das Studio hinter "RiME" und dem anstehenden Titel "Song of Nunu: A League of Legends Story", verkündet, dass das Horror-Spiel "GYLT" am 6. Juli auf neuen Plattformen erscheint.

"GYLT" spielt in einer gruseligen und melancholischen Welt, in der Albträume wahr werden. Die unheimliche Story mischt Fantasie und Realität in einem surrealen Ort. Spieler müssen sich vor schrecklichen Kreaturen verstecken oder sich gegen sie stellen und ihren Weg durch die Challenges in dieser bösen Welt finden. Auf dieser Reise müssen sie sich ihren schlimmsten Ängsten stellen und werden mit dem emotionalen Einfluss ihrer Aktionen konfrontiert.

Das Spiel erschien 2019 exklusive auf Google Stadia und wird jetzt für neue Spieler auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PC erhältlich sein.