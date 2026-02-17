.hack//Z.E.R.O. enthüllt

CyberConnect2 hat ".hack//Z.E.R.O." für noch nicht genauer spezifizierte Plattformen vorgestellt. Einen japanischen Teaser gab es ebenfalls zu sehen.

Hier werden wir etwas mehr als eineinhalb Minuten lang auf ".hack//Z.E.R.O." eingestimmt. Dabei widmet man sich hauptsächlich der Story und der Welt des Action-Rollenspiels.

Die Handlung von ".hack//Z.E.R.O." spielt etwa zehn Jahre in der Zukunft und konzentriert sich stärker auf Dramen im realen Leben, während "The World" dabei erneut als MMORPG im Mittelpunkt steht.

Die Musik des Action-Rollenspiels komponierte der weltberühmte Geiger Taro Hakase. Das Gameplay verbindet dann Action- und Adventure-Elemente, wobei sowohl erfahrene Fans als auch neue Spieler angesprochen werden. Die Entwicklung vereint Serienveteranen mit jüngeren Mitarbeitern.

Die Serie erkundet zudem weiterhin die Gegensätze von öffentlicher Persona und innerem Erleben sowie Realität und Spiel. CyberConnect2 betont dazu, dass das Spiel unabhängig von der gleichnamigen Light-Novel-Serie entsteht.

".hack//Z.E.R.O." hat noch keinen Releasetermin.