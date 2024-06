Dritter Patch für Hades II verfügbar

Supergiant Games hat den mittlerweile dritten Patch für "Hades II" veröffentlicht. Dieser schraubt weiter an dem populären Action-Rollenspiel.

Erneut haben die Entwickler hier auch auf die Community von "Hades II" gehört und implementieren deren Änderungswünsche. So ist von der Optimierung von Bedienelementen bis hin zur Beseitigung von Bugs wieder alles vertreten. Wer sämtliche Details nachlesen möchte, wird in den englischen Patchnotes fündig.

Supergiant Games betont gleichzeitig, dass es sich hierbei erstmal um den letzten Patch für "Hades II" handelt. Der Fokus des Teams liegt von nun an nämlich auf dem ersten grossen Update, welches im weiteren Jahresverlauf erscheint. Damit wird dann etwa auch die Story weitererzählt.

In "Hades II" schlüpfen wir in die Rolle von Melinoe, der Prinzessin der Unterwelt. Mit der Macht des Olymp auf unserer Seite erkunden wir eine riesige Welt voller Mythen und bezwingen die Lakaien des Titanen in einer packenden Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg auf immer faszinierendere Weise Gestalt annimmt.

"Hades II" ist am 6. Mai auf dem PC in den Early Access gestartet.