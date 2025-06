Drittes grosses Update für Hades II verfügbar

Supergiant Games hat mittlerweile das dritte grosse Update für "Hades II" veröffentlicht. Einen Trailer dazu gibt es auch zu sehen.

Das dritte grosse Update für "Hades II" trägt demnach den Namen "The Unseen" und wird uns hier fast zweieinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei wird natürlich vor allem auf die Verbesserungen und Optimierungen eingegangen, die damit vorgenommen werden. Sämtliche Details dazu können wir an dieser Stelle nachlesen.

In der Fortsetzung des Rogue-Like-Dungeon-Crawlers gilt es, jenseits der Unterwelt als Prinzessin der Toten zu kämpfen, um den Titanen der Zeit zu bezwingen. In "Hades II" können wir eine grössere und tiefere mythische Welt erkunden, in der uns die gesamte Macht des Olymp zur Verfügung steht – in einer Geschichte, die auf jeden ihrer Rückschläge und Erfolge reagiert.

"Hades II" befindet sich auf dem PC bereits seit dem 6. Mai 2024 im Early Access.