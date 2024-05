Erster Patch für Hades II

Supergiant Games hat den ersten Patch für "Hades II" in Aussicht gestellt. Dieser erscheint noch in diesem Monat und es wird bereits ungefähr verraten, was uns inhaltlich erwartet.

So erklärt Supergiant Games, dass der erste Patch für "Hades II" an den Stellen schrauben soll, die für Spieler momentan noch etwas frustrierend oder eben unrund sind. Genauere Details dazu wird man verkünden, wenn der Release näher gerückt ist.

In "Hades II" schlüpfen wir in die Rolle von Melinoe, der Prinzessin der Unterwelt. Mit der Macht des Olymp auf unserer Seite erkunden wir eine riesige Welt voller Mythen und bezwingen die Lakaien des Titanen in einer packenden Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg auf immer faszinierendere Weise Gestalt annimmt.

"Hades II" ist am 6. Mai auf dem PC in den Early Access gestartet.