Hades II auch für Switch & Switch 2

Gestern wurden bei der Direct-Präsentation auch Switch- und Switch-2-Versionen von "Hades II" angekündigt. Erstes Material daraus gab es ebenfalls zu sehen.

In der Fortsetzung des Rogue-Like-Dungeon-Crawlers gilt es, jenseits der Unterwelt als Prinzessin der Toten zu kämpfen, um den Titanen der Zeit zu bezwingen. In "Hades II" können wir eine grössere und tiefere mythische Welt erkunden, in der uns die gesamte Macht des Olymp zur Verfügung steht – in einer Geschichte, die auf jeden ihrer Rückschläge und Erfolge reagiert. Das Spiel erscheint als Konsolenversion zuerst für Switch und Switch 2 und nutzt die Vorteile der hochauflösenden Darstellung der neuen Konsole mit reaktionsschneller Action bei 60 Bildern pro Sekunde voll aus.

"Hades II" befindet sich auf dem PC bereits im Early Access.