Hades II: Was ist die nächste Waffe?

Spätestens seit dessen erfolgreichem Early-Access-Launch ist "Hades II" in aller Munde. Nachdem die Ankündigung des ersten Patches verdaut ist, fangen die Spieler nun an über kommende Inhalte zu spekulieren.

Bei Reddit wird aktuell etwa diskutiert, welche die insgesamt sechste Waffe in "Hades II" sein wird. Hier stehen momentan eine Peitsche oder magische Waffen ganz oben. Ob es wirklich so kommt, wird die Zukunft zeigen. Vielleicht lässt sihc Supergiant Games ja von den Ideen der Community inspirieren.

In "Hades II" schlüpfen wir in die Rolle von Melinoe, der Prinzessin der Unterwelt. Mit der Macht des Olymp auf unserer Seite erkunden wir eine riesige Welt voller Mythen und bezwingen die Lakaien des Titanen in einer packenden Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg auf immer faszinierendere Weise Gestalt annimmt.

"Hades II" ist am 6. Mai auf dem PC in den Early Access gestartet.