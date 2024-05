Hades II bleibt erstmal im Early Access

Creative Director Greg Kasavin hat sich jetzt genauer zur Zukunft von "Hades II" geäussert. Dabei wurde schnell klar, dass Supergiant Games noch einiges mit dem Spiel vorhat.

So erklärt Kasavin etwa, dass "Hades II" mindestens bis Ende des Jahres im Early Access verweilen wird. In diesem Zeitraum möchte man zunächst kleinere Updates veröffentlichen und dadurch etwa auch die Wünsche der Community implementieren. Für das erste grosse Update wird man anschliessend mehrere Monate benötigen, in denen ansonsten nicht wirklich etwas mit dem Spiel passiert. Dafür gibt es dann etwa auch neue Features und Locations.

In "Hades II" schlüpfen wir in die Rolle von Melinoe, der Prinzessin der Unterwelt. Mit der Macht des Olymp auf unserer Seite erkunden wir eine riesige Welt voller Mythen und bezwingen die Lakaien des Titanen in einer packenden Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg auf immer faszinierendere Weise Gestalt annimmt.

"Hades II" ist am 6. Mai auf dem PC in den Early Access gestartet.