Hades II dominiert die Steam-Charts!

Der Hype um "Hades II" will einfach nicht abreissen - und das auch zurecht! Der Nachfolger des äusserst populären Rogue-Likes "Hades" begeistert weltweit die Spielerschaft, trotz Early Access-Release. Nun hat sich der Titel die Nummer eins der Steam-Charts gesichert.

Besser als das Steamdeck! Obwohl "Hades II" noch weit davon entfernt ist, komplett veröffentlicht zu werden, zieht das Rogue-Like unzählige Spieler in seinen Bann. Damit übertrifft der von SuperGiant entwickelte Titel sogar das von Steam vertriebene Steam Deck, das bisher immer mal wieder den ersten Platz der Verkaufscharts erreichte.

Gleich dahinter findet sich wiederum mit "V Rising" ein weiteres Action-Adventure, das vor einigen Tagen die Early Access-Phase verlassen hat und nun vollumfänglich veröffentlicht wurde. So oder so, für Indie-Fans ist 2024 schon jetzt ein absolutes Knallerjahr.

Die Steam-Charts (ohne Free-to-Play-Spiele) *Hades II - NEW *Steam Deck *V Rising - NEW *Helldivers 2 *Stellaris *Gray Zone Warfare *Animal Well - NEW *Manor Lords *EA Sports FC 24 *Hades