Supergiant Games weist darauf hin, dass "Hades II" in den Early Access gestartet ist. Gleichzeitig bietet ein Showcase frische Impressionen.

Hier wird uns fast drei Minuten lang gezeigt, was "Hades II" ausmacht. Dabei widmet man sich vor allem den zentralen Wesenszügen des Roguelike.

In "Hades II" schlüpfen wir in die Rolle von Melinoe, der Prinzessin der Unterwelt. Mit der Macht des Olymp auf unserer Seite erkunden wir eine riesige Welt voller Mythen und bezwingen die Lakaien des Titanen in einer packenden Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg auf immer faszinierendere Weise Gestalt annimmt.

"Hades II" war im Rahmen der Game Awards 2022 offiziell enthüllt worden.