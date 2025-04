Hades II: Konsolenversion zeitexklusiv für Switch 1 & 2

Supergiant Games hat jetzt erklärt, dass die Konsolenumsetzung von "Hades II" zeitexklusiv für die beiden Switch-Konsolen verfügbar sein wird. Dies war bereits auf der Präsentation der neuen Nintendo-Hardware erwähnt worden.

Bisher ist unklar, wielange diese Exklusivitätsperiode anhalten wird oder wann genau die Vollversion überhaupt erscheint. Ausserdem wissen wir noch nicht, welche Konsolen ebenfalls mit dem Tittel versorgt werden.

In der Fortsetzung des Rogue-Like-Dungeon-Crawlers gilt es, jenseits der Unterwelt als Prinzessin der Toten zu kämpfen, um den Titanen der Zeit zu bezwingen. In "Hades II" können wir eine grössere und tiefere mythische Welt erkunden, in der uns die gesamte Macht des Olymp zur Verfügung steht – in einer Geschichte, die auf jeden ihrer Rückschläge und Erfolge reagiert.

"Hades II" befindet sich auf dem PC bereits seit dem 6. Mai 2024 im Early Access.