Hades II: Technischer Test angekündigt

So langsam geht es voran mit "Hades II", nachdem es im Anschluss an dessen Vorstellung relativ still um das Projekt geworden war. Jetzt hat Entwickler und Publisher Supergiant Games einen technischen Test dafür angekündigt.

Besagter technischer Test zu "Hades II" soll schon bald losgehen. Wer will, kann sich an dieser Stelle um einen der begrenzten Plätze bewerben. Der Early Access soll übrigens kurz danach beginnen.

In "Hades II" schlüpfen wir in die Rolle von Melinoe, der Prinzessin der Unterwelt. Mit der Macht des Olymp auf unserer Seite erkunden wir eine riesige Welt voller Mythen und bezwingen die Lakaien des Titanen in einer packenden Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg auf immer faszinierendere Weise Gestalt annimmt.

"Hades II" war im Rahmen der Game Awards 2022 offiziell enthüllt worden.