Hades II: Zeitfenster für den Early Access

Abseits der offiziellen Ankündigung war bisher noch nicht viel von "Hades II" zu hören doer zu sehen. Jetzt wissen wir zumindest, wann wir uns ungefähr auf dessen Early Access freuen dürfen.

So gibt Entwickler Supergiant Games bekannt, dass der Early Access von "Hades II" für das zweite Quartal 2024 angedacht ist. Das dauert zwar noch etwas, aber immerhin kennen wir schonmal ein Zeitfenster. Die Vollversion wird dann später für den PC und die Konsolenwelt veröffentlicht.

In "Hades II" schlüpfen wir in die Rolle von Melinoe, der Prinzessin der Unterwelt. Mit der Macht des Olymp auf unserer Seite erkunden wir eine riesige Welt voller Mythen und bezwingen die Lakaien des Titanen in einer packenden Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg auf immer faszinierendere Weise Gestalt annimmt.

"Hades II" war im Rahmen der Game Awards 2022 offiziell enthüllt worden.