Mega-Patch für Hades II geplant

Obwohl "Hades II" noch nicht offiziell erschienen ist, erfreut sich das Spiel schon jetzt grosser Popularität. Nun wurde ein Patch veröffentlicht, der das Spiel für das nächste Mega-Update vorbereiten soll. Zunächst geht es jedoch um das Balancing der Waffen und Boons.

Darüber hinaus dürfen sich die Spieler über das Entfernen zahlreicher Bugs freuen, was in der Early-Access-Phase absolut erwartbar ist. Unter anderem wurde ein Boon von Göttervater Zeus angepasst, der nun richtig funktioniert (Spirit Surge) und in der Nähe befindliche Gegner korrekt mit Blitzen attackiert. Heras Family Trade hingegen wurde aus "Hades II" entfernt und durch Rousing Reception ersetzt, das Feinden direkt und unabhängig von deren Position Schaden zufügt. Mirrored Thrasher (Staff) hingegen tut sich ab sofort nicht mehr an eurer Lebensenergie gütlich; stattdessen kommt hier nun Magick zum Einsatz.

"Hades II" ist gegenwärtig ausschliesslich für PC via Steam im Early Access spielbar. Die fertige Version hingegen soll für PlayStation, Xbox und möglicherweise den Switch-Nachfolger erscheinen. Noch ist aber nicht bekannt, wann Supergiant die Veröffentlichung plant.