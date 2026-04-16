Hades II bekommt frischen Spielmodus

Das jetzt erschienene zweite Post-Launch-Update für "Hades II" hielt eine Überraschung für die Community bereit. Es ergänzte nämlich auch einen neuen Spielmodus.

Besagter neuer Modus hört auf den Namen "Dream Dives". Er wird als eine lockere Abwechslung zur üblichen nächtlichen Routine, die uns immer wieder überraschen wird, beschrieben. Der traditionelle Levelaufbau von "Hades II“ kommt in darin nicht zum Einsatz. Stattdessen werden vier Zonen in zufälliger Reihenfolge ausgewählt, wobei der Schwierigkeitsgrad der Gegner unabhängig von deren Reihenfolge dem der regulären Durchläufe entspricht.

Abseits davon wurde "Hades II" natürlich noch an vielen Stellen verbessert und von diversen Bugs befreit. Sämtliche Details dazu können wir in den offiziellen englischen Patchnotes nachlesen.

Erst gestern war der offizielle Auszeichnungstrailer zu "Hades II" veröffentlicht worden. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Hades II" erschien am 25. September 2025 für Switch, Switch 2 und den PC. PS5 und Xbox Series X folgten vorgestern.