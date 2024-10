Olympic-Update für Hades II erschienen

Rund fünf Monate nach dem Early-Access-Start bekommt "Hades II" sein erstes grosses Content-Update spendiert. Supergiant Games zeigt erstmal einen ausführlichen Trailer dazu:

Hier wird uns das sogenannte Olympic-Update für "Hades II" fast zwei Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Es ergänzt unter anderem eine neue Region sowie frische Waffen und kosmetische Items. Zahlreiche Optimierungen und Verbesserungen wurden natürlich ebenfalls vorgenommen. Sämtliche Informationen dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

In "Hades II" schlüpfen wir in die Rolle von Melinoe, der Prinzessin der Unterwelt. Mit der Macht des Olymp auf unserer Seite erkunden wir eine riesige Welt voller Mythen und bezwingen die Lakaien des Titanen in einer packenden Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg auf immer faszinierendere Weise Gestalt annimmt.

"Hades II" ist am 6. Mai auf dem PC in den Early Access gestartet.