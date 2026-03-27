Hades II erscheint für weitere Plattformen

Supergiant Games stellte beim gestrigen Xbox Partner Preview weitere Versionen von "Hades II" in Aussicht. Einen konkreten Erscheinungstermin für diese man in diesem Rahmen auch.

So wird "Hades II" schon am 14. April auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Versionen scheinen nicht zu bestehen. "Hades II" wurde bereits am 25. September 2025 für Switch, Switch 2 und den PC veröffentlicht.

Einen Release Date Trailer zu den kommenden Fassungen von "Hades II" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser bietet über eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay.

"Hades II" war bei den Game Awards 2022 angekündigt worden.