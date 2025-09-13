Release-Termin für Hades II bekannt

"Hades II" ist bereits seit Mai 2024 auf dem PC im Early Access spielbar und nun bereit für den vollen Release der ersten Version. Wie auf der Nintendo Direct bekanntgegeben wurde, erscheint "Hades II" digital am 26. September für Nintendo Switch, Nintendo Switch und PC. Nur zwei Wochen nach der Bekanntgabe bedeutet dies eine überraschende Aufwertung für heiss erwartete Titel im September. Physische Ausgaben sollen am 20. November erscheinen.

Über Hades II

"Als erste Fortsetzung, die Supergiant Games je für eines der eigenen Spiele erschaffen hat, baut dieser Dungeon-Crawler auf den besten Aspekten des ursprünglichen göttlichen Rogue-like auf. Mach dich bereit für ein brandneues, actiongeladenes Abenteuer mit hohem Wiederspielwert und erlebe die Unterwelt der griechischen Sagen und ihre tiefen Verbindungen zu den Ursprüngen der Hexerei.

KÄMPFE JENSEITS DER UNTERWELT

In Hades II schlüpfst du in die Rolle von Melinoe, der unsterblichen Prinzessin der Unterwelt. Mit der Macht des Olymp auf deiner Seite erkundest du eine riesige, tiefgründige Welt voller Mythen und bezwingst die Lakaien des Titanen in einer mitreissenden Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg auf immer faszinierendere Weise Gestalt annimmt.

MEISTERE HEXEREI UND DUNKLE MAGIE

Erfülle deine legendären Waffen mit uralter Magie, damit sich dir nichts und niemand in den Weg stellen kann. Werde dank der mächtigen Gaben von mehr als einem Dutzend Göttinnen und Götter des Olymp – von Apollon bis Zeus – noch mächtiger. Die Möglichkeiten, deine Fähigkeiten zu erweitern und zu verbessern, sind nahezu grenzenlos.

(NOCH MEHR) GÖTTER, GEISTER UND MONSTER

Lerne Dutzende von legendären Charakteren mit vollständiger englischer Sprachausgabe kennen und triff dabei auf viele neue Gesichter und auch einige alte Bekannte. Erfahre durch zahllose neue Interaktionen mehr über sie und erlebe unzählige einzigartige Story-Events, die sich je nach Verlauf deiner Reise unterscheiden.

JEDER RUN EIN NEUES ABENTEUER

Neue Schauplätze, Herausforderungen, Upgrade-Systeme und andere Überraschungen erwarten dich, während du dich immer und immer wieder in die Tiefen der Unterwelt und ihre sich stetig wandelnden Gefilde vorwagst. Enthülle die Geheimnisse des Arkana-Altars, zähme Hexenfamiliare und sammle Reagenzien, um deinem Ziel näherzukommen.

DIE VORZÜGE DER UNSTERBLICHKEIT

Dank einer Vielzahl permanenter Upgrades und der Rückkehr des Götter-Modus musst du kein Gott sein, um all das zu erleben, was Hades II zu bieten hat. Solltest du aber doch mit göttlichem Talent gesegnet sein, dann warten noch grössere Herausforderungen mit immer wertvolleren Belohnungen auf dich, bei denen du beweisen kannst, was wirklich in dir steckt.

TYPISCH SUPERGIANT

Stimmungsvolle, ergreifende Handlungen und Inszenierungen, kombiniert mit rasanter Action sind das Markenzeichen der Titel von Supergiant. Die neuen lebendigen, handgemalten Umgebungen, die noch flüssigeren Echtzeit-3D-Charaktere und der mitreissende Soundtrack erwecken die mythische Sagenwelt zum Leben.

ENTWICKELT FÜR DEN EARLY ACCESS

Das erste Hades wurde von Grund auf für den Early Access entwickelt und das Gleiche gilt auch für Hades II. Wir möchten das Feedback unserer Spieler-Community in die Entwicklung unserer nächsten grossen Updates einfliessen lassen, während wir das Spiel fertigstellen. Diese Updates werden neue Funktionen, Charaktere, Regionen und vieles mehr beinhalten."