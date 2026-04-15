Hades II: Offizieller Auszeichnungstrailer

Supergiant Games hat mittlerweile den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Hades II" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier nämlich 40 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und einigen Zitaten der Fachpresse geboten. Uns wird also im Prinzip kurz, knapp und präzise erklärt, was "Hades II" ausmacht.

Ende März war "Hades II" für weitere Plattformen in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Hades II" erschien am 25. September 2025 für Switch, Switch 2 und den PC. PS5 und Xbox Series X folgten gestern.