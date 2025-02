Warsong-Update für Hades II veröffentlicht

Supergiant Games gibt bekannt, dass das Warsong-Update für "Hades II" erschienen ist. Was sich damit ändert, erfahren wir ebenfalls.

Hierbei handelt es sich um das zweite grosse Update für "Hades II". Es ergänzt zunächst einmal frische Inhalte. An die Beseitigung von Fehlern und zahlreiche Optimierungen wurde auch gedacht. Sämtliche Details dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen. Ein drittes umfangreiches Update ist übrigens bereits in Planung, aber noch nicht näher terminiert. Ein Trailer stellt uns das aktuelle Update zudem knapp zwei Minuten lang in bewegten Bildern vor.

In "Hades II" schlüpfen wir in die Rolle von Melinoe, der Prinzessin der Unterwelt. Mit der Macht des Olymp auf unserer Seite erkunden wir eine riesige Welt voller Mythen und bezwingen die Lakaien des Titanen in einer packenden Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg auf immer faszinierendere Weise Gestalt annimmt.

"Hades II" ist am 6. Mai auf dem PC in den Early Access gestartet. Die Vollversion ist bisher unterminiert.