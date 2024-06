Zweiter Patch für Hades II

Supergiant Games hat mittlerweile den zweiten Patch für "Hades II" veröffentlicht. Dieser macht im Prinzip da weiter, wo der erste aufhörte, aber das hatten die Entwickler im Vorfeld ja nicht anders versprochen.

So nimmt auch der zweite Patch wieder zahlreiche Änderungen und Optimierungen an "Hades II" vor, ergänzt aber keinerlei neue Inhalte. Sämtliche Details dazu entnehmen wir den offiziellen englischen Patchnotes.

In "Hades II" schlüpfen wir in die Rolle von Melinoe, der Prinzessin der Unterwelt. Mit der Macht des Olymp auf unserer Seite erkunden wir eine riesige Welt voller Mythen und bezwingen die Lakaien des Titanen in einer packenden Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg auf immer faszinierendere Weise Gestalt annimmt.

"Hades II" ist am 6. Mai auf dem PC in den Early Access gestartet.