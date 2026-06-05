HAEX: Neuer FPS vorgestellt

Im Rahmen des Summer Game Fest hat Dead Astronauts offiziell seinen Debüttitel "HAEX" vorgestellt, einen atmosphärischen Multiplayer-Survival-Shooter aus der Ego-Perspektive, der in einer von Ausserirdischen gezeichneten Wildnis spielt, die von einem mysteriösen paranormalen Nebel verschlungen wird. In "HAEX" folgt ihr den Spuren verschwundener Mitglieder ihrer wissenschaftlichen Expedition, nachdem sie nach einem Hubschrauberabsturz wieder zu Bewusstsein gekommen sind.

Allein oder mit bis zu drei Freunden begeben sich die Spieler in den subarktischen Norden, wo eine rätselhafte Anomalie aufgetaucht ist. Als Teil eines Forschungsteams müssen sie nicht nur die Ursache dieses Phänomens aufdecken, sondern auch herausfinden, warum ein Teil der Expedition spurlos verschwunden ist. In der feindlichen Wildnis lauern ausserirdische Kreaturen und Maschinen, die aus dem Nebel hervortreten, während die Naturgewalten ebenso tödlich sind wie die Gegner selbst.

Der Umgang mit Kälte, Hunger und Durst, das Sammeln von Ressourcen sowie die Vorbereitung der Ausrüstung entscheiden darüber, wie weit ihr vordringen könnt. Je tiefer ihr in den Nebel vordringt, desto gefährlicher werden die Welt und ihre Bewohner. Neue Bedrohungen erfordern unterschiedliche Kampftaktiken sowie den geschickten Einsatz von Schusswaffen, schweren Nahkampfwaffen und spezialisierten Überlebenswerkzeugen.

Ausserirdische Samen, die gefunden oder hergestellt werden können, ermöglichen es euch, Teile der offenen Spielwelt zu verändern. Das Einpflanzen dieser Samen eröffnet neue Wege und Ressourcen und verändert die Struktur der Umgebung mit positiven oder negativen Folgen.

Der Spielfortschritt wird sitzungsübergreifend gespeichert, sodass ihr euren vollständig ausgerüsteten Charakter in jede Welt mitnehmen könnt, einschliesslich der aktiven Spielwelt eines Freundes. Charaktere und Welten werden getrennt gespeichert, wodurch jede Welt ihren eigenen Zustand und ihre eigene Geschichte behält.

"Mit HAEX verfolgen wir das Ziel, ein innovatives und unvergessliches Open-World-Action-Survival-Abenteuer zu erschaffen, das wir selbst als Spieler gerne erleben und entdecken würden. Wir haben viel Leidenschaft, Kreativität und harte Arbeit investiert, um ein Universum zu erschaffen, in dem Spieler ihre Welt grundlegend verändern und ihren eigenen Weg bestimmen können. Die Ankündigung des Spiels auf dem Summer Game Fest ist ein bedeutender Meilenstein für unser Team, und wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die Spieler die Geheimnisse von HAEX interpretieren und erforschen werden."

Tobias Nyman, Creative Director und Mitgründer von Dead Astronauts