Haikyu!! Fly High im Launch-Trailer

Garena gab heute den weltweiten Launch von "Haikyu!! Fly High" bekannt, einem mobilen Sport-Kartenspiel, das auf der gefeierten Volleyball-Anime-Serie "Haikyu!!" basiert. Fans weltweit können das Spiel ab sofort im App Store und bei Google Play herunterladen, um ihre Lieblingscharaktere zu rekrutieren und die intensive, rasante Welt des Oberschul-Volleyballs hautnah zu erleben.

In "Haikyu!! Fly High" dominiert ihr das Spielfeld mit einer elektrisierenden Mischung aus Echtzeit-Taktiken und filmreifen 3D-Aktionen. Das Spiel bietet authentische japanische und englische Sprachausgaben aus dem Original-Anime mit nahtlosem Sprachwechsel, der ein wirklich immersives Erlebnis der ikonischsten Momente der Serie liefert. Spieler können die Story mit der ursprünglichen japanischen Besetzung neu erleben, einschliesslich Ayumu Murase als Shoyo Hinata und Kaito Ishikawa als Tobio Kageyama. Für die weltweite Veröffentlichung führt das Spiel auch ein exklusives englisch synchronisiertes Tutorial ein, gesprochen von Kiyoko Shimizus englischer Sprecherin – was neuen Spielern einen herzlichen Empfang in die Welt von "Haikyu!! Fly High" bereitet.