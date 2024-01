Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom angekündigt

Publisher EastAsiaSoft und Entwickler Idea Factory kündigen "Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom" für Switch an. Begleitend hat man gleich zwei Trailer dazu parat.

Hier bekommen wir das Intro und die Limited Edition von "Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom" zu sehen. Die beiden Trailer machen ordentlich Lust auf mehr.

Bei "Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom" handelt es sich um eine Compilation aus "Hakuoki: Edo Blossoms" und "Hakuoki: Kyoto Winds". Beide Titel waren zuvor in Japan für die PlayStation Vita und weltweit für den PC erhältlich.

"Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom" erscheint im weiteren Jahresverlauf für Switch.