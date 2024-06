Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom terminiert

Publisher EastAsiaSoft und Entwickler Idea Factory haben einen konkreten Releasetermin für "Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

Konkret ist "Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom" ab 1. August für Switch erhältlich. Ein neuer Gameplay-Trailer hilft uns, die Wartezeit bis dahin kurzweiliger zu gestalten. Dieser stimmt uns nämlich noch einmal rund eine Minute lang auf die Compilation ein.

Bei "Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom" handelt es sich um eine Compilation aus "Hakuoki: Edo Blossoms" und "Hakuoki: Kyoto Winds". Beide Titel waren zuvor in Japan für die PlayStation Vita und weltweit für den PC erhältlich.

"Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom" war im Januar für Switch angekündigt worden.