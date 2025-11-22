Gerüchteküche um Half-Life 3 wird zum brodelnden Vulkan

Das 27. Jubiläum von "Half-Life" ist mit dem 19. November verstrichen und eine für diesen Zeitraum prognostizierte "Half-Life 3"-Enthüllung ist nicht passiert. Trotzdem sind zahlreiche Stimmen zu vernehmen, die von einem Reveal noch in diesem Jahr ausgehen. Eine davon ist Mike Straw von Insider Gaming.

I'm working on getting as much information as I can, and I've been talking to other media members to compare notes. We're all trying to make sure we do this right, and we don't want to give a date or information that we haven't been able to verify was at least a plan. — Mike Straw (@MikeStrawMedia) November 20, 2025

Einen konkreten Termin für den gerüchteweise kommenden Reveal von "Half-Life 3", oder den Plan dafür, kann und will Straw nicht geben, bevor er diesen nicht verifizieren kann. Er glaubt jedoch, dass der Reveal nicht für die Game Awards 2025 angedacht ist, es sei denn Geoff schafft es noch, Valve davon zu überzeugen. Auch Brancheninsider 'NateTheHate' gibt an, über Reveal-Pläne zu hören, jedoch diesbezüglich widersprüchliche Angaben zu bekommen.

Es scheint sich etwas zu tun, aber es bleibt ein Mysterium. Straw empfiehl seinen Lesern bereits zuvor: "Seid einfach bereit."

As I said in the past, I was told it's not supposed to be there. So, unless Geoff managed to get them to agree to something, I still think it's a stand alone — Mike Straw (@MikeStrawMedia) November 20, 2025