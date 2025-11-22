Gerüchteküche um Half-Life 3 wird zum brodelnden Vulkan

'Seid einfach bereit'

News Gerücht Karl Wojciechowski

Das 27. Jubiläum von "Half-Life" ist mit dem 19. November verstrichen und eine für diesen Zeitraum prognostizierte "Half-Life 3"-Enthüllung ist nicht passiert. Trotzdem sind zahlreiche Stimmen zu vernehmen, die von einem Reveal noch in diesem Jahr ausgehen. Eine davon ist Mike Straw von Insider Gaming.

Einen konkreten Termin für den gerüchteweise kommenden Reveal von "Half-Life 3", oder den Plan dafür, kann und will Straw nicht geben, bevor er diesen nicht verifizieren kann. Er glaubt jedoch, dass der Reveal nicht für die Game Awards 2025 angedacht ist, es sei denn Geoff schafft es noch, Valve davon zu überzeugen. Auch Brancheninsider 'NateTheHate' gibt an, über Reveal-Pläne zu hören, jedoch diesbezüglich widersprüchliche Angaben zu bekommen.

Es scheint sich etwas zu tun, aber es bleibt ein Mysterium. Straw empfiehl seinen Lesern bereits zuvor: "Seid einfach bereit."

Quelle: x.com
Half-Life 3PCValve

Kommentare