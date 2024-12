Insider berichtet von Half-Life 3 Playtests

Siebzehn Jahre sind bereits seit "Half-Life 2: Episode 2" vergangen und Gerüchte über ein "Half-Life 3" treten seit dem immer wieder auf. Einem Bericht zufolge könnte es demnächst endlich so weit sein. Die Rede ist von Playtests durch Freunde und Familie des Entwicklerteams. Mit etwas Glück könnte im kommenden Jahr ein Reveal auf uns zukommen.

Die Nachricht kommt von 'Gabe Follower', welcher sich einen Namen auf Valve-Experte verdient hat. Auch mit seinen Vorhersagen lag der auf YouTube und sozialen Medien publizierende Dataminer immer wieder richtig, etwa bei "Counter Strike 2"-Updates oder Valves nächsten Hero-Shooter "Deadlock". Die Information über die Tests zu einem bisher nicht bestätigten "Half-Life 3" sollen von einem Valve-Insider kommen. Auch gibt es Berichte über LinkedIn darüber, dass Valve zahlreiche neue Entwickler eingestellt hat, darunter auch ehemalige Mitarbeiter, die an "Half-Life" und "Left 4 Dead" arbeiteten.

"Half-Life 2: Episode 3" war übrigens schon vor einer Weile in Entwicklung, wurde aber gestrichen. Was dabei herauskommen hätte können, zeigte uns eine Gruppe von Fans mit "Project Borealis", worüber wir an dieser Stelle berichteten.