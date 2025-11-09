Redditor glaubt, Half Life 3 Reveal Datum zu kennen

Gerüchte über ein "Half Life 3" gibt es vermutlich schon so lange wie der Cliffhanger zum Ende des zweiten Teils. Konkrete Hinweise auf die Existenz des heiss begehrten dritten Teils verdichteten sich in der ersten Hälfte dieses Jahres, was wir an dieser Stelle zusammenfassten. An eine baldige Ankündigung glauben viele, und ein Fan meint sogar, das Zeitfenster der Ankündigung zu wissen. Laut dieser Prognose würden wir uns noch in diesem Monat auf den Reveal von "Half Life 3" freuen können.

So kommt Redditor 'sameseksure' auf den Schluss, dass "Half Life 3" zwischen dem 18. und dem 20. November angekündigt werden könnte. Dies ruht allein auf der Analyse des Titelbanners im Steam-Store. So werden neben Rabattaktionen, Demo-Events und mehr, auch die eigenen Produkte dort beworben, wie es bei "Half-Life: Alyx" und dem Steam Deck unmittelbar im Anschluss an die Ankündigung gemacht wurde. Die Verkaufsaktionen wurden in diesem Jahr so verlegt, sogar um zwei Monate verschoben, dass es eine ungewöhnlich grosse Lücke im Zeitraum zwischen dem 18. November und dem 08. Dezember gibt. Die logische Schlussfolgerung ist nun, dass dieses Werbefenster für eine eigene Ankündigung von Valve genutzt werden würde.

Auch Valve Experte Tyler McVicker hat vor Kurzem in einem Video über neue Entwicklungen gesprochen, die auf ein potenzielles "Half Life"-Projekt deuten: