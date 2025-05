Half-Life 3 von vorne bis hinten spielbar?

Auf "Half-Life 3" warten Fans schon seit 'Ewigkeiten'. Der Release von "Half-Life 2" ist bereits über 20 Jahre her. Während insbesondere in den letzten Monaten vermehrt Gerüchte über den heiss erwarteten aber nicht offiziell bestätigten Titel aufkamen, meldet sich nun auch Tyler McVicker in einem Q&A Livestream zu dem Thema. Was der Valver-Kenner zu sagen hat, klingt vielversprechend, so soll "Half-Life 3" nämlich von vorne bis hinten spielbar sein. Sollte dies wahr sein, könnten wir noch in diesem Jahr mit einer Ankündigung überrascht werden.

"Half-Life 3" war in den letzten Monaten immer wieder Teil von Gerüchten. Darunter fallen:

ein Bericht von 'Gabe Follower' über laufende Playtests

ein Teaser von einem Synchronsprecher der früheren "Half-Life"-Spiele

immer wieder Berichte über den Code 'HLX' in den Spieledaten von Valve-Games wie "Deadlock" und "Dota 2", den Internetdetektive mit "Half-Life 3" in Verbindung bringen

die Aussage des Valve Concept Artists Evgeniy Evstratiy im CG Voices Podcast, er sei in dem Raum gewesen, in dem Half-Life entwickelt wurde (russischsprachiges Video unten bei 01:15:00)

https://youtu.be/vl3F5IMLP_o?si=u4rF5staBwdYhhwH