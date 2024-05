Niantic Projekt: Hallo, Dot

Das AR-Unternehmen Niantic hat kürzlich das Mixed-Reality-Projekt "Hallo, Dot" bekanntgeben zu können. Besitzer einer Meta Quest 3 VR-Brille können sich ab sofort das Feature aus dem App Lab herunterladen und selbst ausprobieren.

Das AR-Feature "Hallo, Dot" macht die besten Augenblicke mit den niedlichen Dot-Gefährten aus dem Niantic-Spiel "Peridot" durch Mixed Reality noch lebendiger. In diesem immersiven Modus könnt ihr aus nächster Nähe bewundern, wie niedlich und lebensecht Dots sind, und beim gemeinsamen Spielen eine besondere Bindung zu ihnen aufbauen. In "Hallo, Dot" können die kleinen Gefährten hochgehoben, mit ihnen gespielt oder gekuschelt werden.

Das Entwicklerteam von "Peridot" möchte aus der AR-Formel, die Niantic über die Jahre perfektioniert hat, ausbrechen und auf neue Formate erweitern. Peridot ist ein reines AR-Spiel, das das Potenzial von Niantics Lightship-Plattform hervorhebt. Zu den Funktionen gehören Echtzeitkartierung, Okklusion und semantische Segmentierung. Diese Features ermöglichen es, die liebenswerten Dots realistisch und glaubwürdig in die reale Welt zu bringen. Sie gehen beispielsweise die Strasse entlang, wenn die Spieler unterwegs sind, und erkennen Objekte in ihrer Umgebung. In den Monaten nach der Veröffentlichung hat Niantic weitere Hürden überwunden, indem sie mit generativer KI experimentiert haben, um das Gameplay voranzutreiben und ihm mehr Bedeutung und Unbeschwertheit verleihen. Zum Beispiel können die Dots jetzt angemessen darauf reagieren, was die Spieler ihnen sagen, und sie wissen lassen, ob sie hungrig sind oder spazieren gehen möchten.

Das Team hat sich mit grossem Elan der Herausforderung gestellt, Innovationen für völlig neue und aufkommende Plattformen jenseits des Mobilgeräts zu schaffen. Die Markteinführung von “Hallo, Dot“ ist der erste Schritt für die Weiterentwicklung des "Peridot"-Franchise und nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Niantic für die verschiedenen Spatial-Computing-Geräte der Zukunft zu entwickeln hofft.