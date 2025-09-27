Halloween erscheint im September... 2026

In dieser in der Gaming Welt ereignisreichen Woche bekam auch "Halloween" von Studio IllFonic einen Release-Termin. Ungewöhnlicherweise kommt die Ankündigung ein Jahr vorher. So soll das Horrorspiel rund um Michael Myers am 08. September 2026 erscheinen und steht somit auch zum übernächsten Halloween, dem aus den USA stammenden Gruselfest, zur Verfügung. Die Gelegenheit zu dem berühmten Boogeyman zu werden beziehungsweise uns ihm in den Weg stellen werden wir auf den Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC haben. In dem neuen Video bekommen wir einen interessanten Einblick in das Gameplay:

Über Halloween

"Die Nacht von Halloween 1978. In der stillen Vorstadt Haddonfield bereiten sich ahnungslose Familien auf Halloween vor – während das Böse heimkehrt. Schlüpfe als Michael Myers in die Gestalt des Bösen oder rette als ein Held von Haddonfield deine Nachbarschaft – in Halloween, der ultimativen asymmetrischen Horror-Sandbox.

Als Michael setzt du die Maske auf, wirst zum Boogeyman und jagst Unschuldige mit unbarmherziger Obsession. Mit einer Palette an albtraumhaften Fähigkeiten nutzt du Schatten und Schleichen, um deinen Blutdurst zu stillen. Trotzdem lässt sich Haddonfield nicht widerstandslos unterkriegen: Verängstigte Bürger rufen die Polizei und schlagen bei Bedarf zurück – Grund genug für Michael, unentdeckt zu bleiben. Zum ersten Mal überhaupt können Fans des bahnbrechenden Originalfilms die unheilvollen Ereignisse rund um „Die Nacht, in der er heimkehrte“ aus Michaels Augen in einem eigenständigen Einzelspieler-Storymodus miterleben.

Als Held von Haddonfield warnst du die Stadt vor dem nahenden Grauen und hilfst den Menschen zu entkommen, bevor sie Michaels unermüdlicher Jagd erliegen. In dynamischen, sich stetig verändernden 1v4-Matches rüstest du dich mit Alltagsgegenständen, Waffen und Wissen aus, um einen unberechenbaren, unsterblichen Gegner zu kontern. Je überzeugender du die Bewohner und je schneller du die Polizei einschaltest, desto mächtiger werden die Patrouillen in der Nachbarschaft. Um für gleiche Chancen zu sorgen, kannst du NPCs kommandieren und bewaffnen, um „Die Gestalt“ auszutricksen oder zu übermannen – um kostbare Gelegenheiten zur Flucht zu schaffen.

Auf Basis von Unreal Engine 5 bietet diese immersive Sandbox dynamische Gameplay-Systeme, realistische NPC-Interaktionen, eine erschreckend realistische Grafik, Beleuchtung in Kinoqualität und unendlich viele Gänsehautmomente. Halloween bringt den asymmetrischen Horror nach Hause."