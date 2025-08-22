Halloween vorgestellt

Publisher IllFonic und Entwickler Gun Interactive stellen uns "Halloween" vor. Einen düsteren Trailer dazu hat man auch zu bieten.

"Halloween" inszeniert dabei den Schrecken von 1978 als asymmetrische Horror-Sandbox, in der wir entweder Michael Myers verkörpern oder die Vorstadt Haddonfield verteidigen. Wer die Maske aufsetzt, schlüpft darin in die Rolle des Boogeyman, schleicht durch Schatten, nutzt tödliche Fähigkeiten und jagt Opfer mit unerbittlicher Obsession. Als Gegner treten Bürger, Polizisten und spielergesteuerte Helden auf, welche mit improvisierten Waffen, cleverem Vorgehen und organisierter Zusammenarbeit Widerstand leisten.

Zum ersten Mal lässt sich dabei die legendäre Nacht aus Michaels Perspektive in einem eigenständigen Einzelspieler-Modus erleben, welcher die Ereignisse des Kultfilms nacherzählt und gleichzeitig frische Szenarien eröffnet. Abseits davon entfalten sich dynamische 1-gegen-4-Partien, in denen jede Entscheidung über Leben und Tod bestimmt. Je besser die Verteidiger darin zusammenarbeiten, desto stärker reagieren Polizei und Nachbarschaft, wodurch ein spannendes Gleichgewicht entsteht.

Die Technik von "Halloween" basiert auf der Unreal Engine 5 und sorgt mit detailreicher Beleuchtung, realistischen Animationen und interaktiven NPCs für eine intensive Atmosphäre. Jede Begegnung verändert dabei den Ablauf, sodass kein Durchgang dem anderen gleicht.

"Halloween" hat noch keinen Releasetermin und ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.