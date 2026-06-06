Halloween: The Game - Der Singleplayer-Modus

IllFonic hat erstmals den Einzelspieler-Story-Modus von "Halloween: The Game" vorgestellt. Das kommende asymmetrische Stealth-Horror-Spiel entsteht bei IllFonic und wird gemeinsam mit Gun Interactive sowie den Partnern Compass International Pictures und Further Front veröffentlicht.

Der neue Trailer gibt einen ersten Einblick in die düstere Vorgeschichte von Michael Myers’ Flucht aus dem Smith’s Grove Sanitarium und die Ereignisse, die schliesslich in der Halloween-Nacht 1978 münden. Ihr übernehmt die Rolle von "The Shape" und erlebt Haddonfield aus der Perspektive des Boogeyman selbst.

"Halloween: The Game" erscheint am 8. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.