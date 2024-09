Halls of Torment beendet die Early-Access-Phase

Das 5-köpfige deutsche Indie-Studio Chasing Carrots ist stolz, dass heute die 1.0-Version von "Halls of Torment" erschienen ist. "Halls of Torment" ist ein Roguelite-Action-RPG, das in einem Retro-Look präsentiert wird, der an RPGs aus den späten 90ern erinnert.

Wählt einen von 11 Heldencharakteren und steigt hinab in die tödlichen Hallen der Qual. Kämpft gegen unheilige Schrecken aus dem Jenseits und überlebt eine Welle nach der anderen, bis ihr einem der gequälten Lords gegenüberstehst.

"Wir freuen uns sehr auf die Veröffentlichung der Version 1.0 von Halls of Torment. Es war bisher eine aussergewöhnliche Reise für uns, und wir freuen uns darauf, die Reaktionen der Spieler auf die vollständige Version des Spiels zu sehen. Wir haben eine Menge neuer Spielinhalte für erfahrene HoT-Spieler hinzugefügt, aber gleichzeitig haben wir auch die Erfahrung für Neueinsteiger verbessert. Wir denken, dass es ein solides und abgerundetes Spiel geworden ist, und wir hoffen, dass viele neue Spieler es geniessen werden."

Das Team von Chasing Carrots