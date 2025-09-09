Halls of Torment: Oktober Launch für PlayStation 5 und Xbox Series

Für den 28. Oktober 2025 werden gleich drei gute Neuigkeiten rund um "Halls of Torment" verkündet. Nicht nur können wir uns auf den Launch des Survival-Roguelite von Chasing Carrots für PlayStation 5 und Xbox Series freuen, auch erscheint dann der DLC "The Boglands" und das kostenfreie Update "Bardcore". Für den PC ist die Vollversion von "Halls of Torment" seit dem 24. September 2024 verfügbar.

Über Halls of Torment

"Halls of Torment ist ein Survival-Spiel mit Gegnerhorden und einem vorgerenderten Retrolook, der sich an den RPGs der späten 90er Jahre orientiert. Wähle einen von zahlreichen Charakteren und steige hinab in die tödlichen Hallen der Qualen. Kämpfe dich durch die Angriffswellen der dämonischen Ungeheuer aus den Tiefen der Hölle, bis du endlich einem der Herren der Qualen gegenüberstehst. Verbessere deinen Charakter mit Eigenschaften, Fähigkeiten und Gegenständen. Tüftle in jedem Durchlauf an einem neuen mächtigen Build. Erkunde verschiedene weitläufige, unterirdische Gebiete auf der Suche nach mächtigen Gegenständen, mit denen du noch tiefer in den Höllenschlund vordringen kannst.

Merkmale