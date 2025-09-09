Halls of Torment: Oktober Launch für PlayStation 5 und Xbox Series

Für den 28. Oktober 2025 werden gleich drei gute Neuigkeiten rund um "Halls of Torment" verkündet. Nicht nur können wir uns auf den Launch des Survival-Roguelite von Chasing Carrots für PlayStation 5 und Xbox Series freuen, auch erscheint dann der DLC "The Boglands" und das kostenfreie Update "Bardcore". Für den PC ist die Vollversion von "Halls of Torment" seit dem 24. September 2024 verfügbar.
Über Halls of Torment
"Halls of Torment ist ein Survival-Spiel mit Gegnerhorden und einem vorgerenderten Retrolook, der sich an den RPGs der späten 90er Jahre orientiert. Wähle einen von zahlreichen Charakteren und steige hinab in die tödlichen Hallen der Qualen. Kämpfe dich durch die Angriffswellen der dämonischen Ungeheuer aus den Tiefen der Hölle, bis du endlich einem der Herren der Qualen gegenüberstehst. Verbessere deinen Charakter mit Eigenschaften, Fähigkeiten und Gegenständen. Tüftle in jedem Durchlauf an einem neuen mächtigen Build. Erkunde verschiedene weitläufige, unterirdische Gebiete auf der Suche nach mächtigen Gegenständen, mit denen du noch tiefer in den Höllenschlund vordringen kannst.
Merkmale
- Schnelle, unkomplizierte Durchläufe mit einer Dauer von 30 Minuten
- Vorgerenderter Grafikstil im Retrolook
- Aufgabenbasiertes Metaspiel
- Umfangreiche Auswahl an verschiedenen Fähigkeiten, Eigenschaften und Gegenständen mit zahlreichen interessanten Synergien
- Verschiedene Bosse mit einzigartigen Mechaniken und Angriffsmustern
- Eine grosse Auswahl an einzigartigen Charakteren, die viele verschiedene Spielstile ermöglichen
- Verschiedene interessante und herausfordernde unterirdische Welten, die du freischalten und erkunden kannst
- Individuelle Gegenstände, die du an die Oberfläche senden kannst, um zukünftige Durchläufe nach deinen Wünschen anzupassen
- Magische Tinkturen, die du brauen kannst, um dem Schicksal ein wenig nachzuhelfen
- Schalte die Kräfte aller Klassen frei und kombiniere sie mit deinem Lieblingscharakter.
- Bezwinge die Herren der Unterwelt und erreiche grenzenlose Macht.
- Finde seltene Varianten von Gegenständen, die deine Builds noch weiter optimieren.
- Stelle deine Strategien letztendlich gegen den unbesiegbaren Schrein der Qualen auf die Probe."