Halo: Campaign Evolved angekündigt

Es kursierte bereits im Laufe der Woche das Gerücht, dass wir uns für das Wochenende auf eine Ankündigung zu "Halo" freuen können. Mit "Halo: Campaign Evolved" präsentieren Entwickler Halo Studios und Publisher Xbox Game Studios nun ein Remake der "Halo: Combat Evolved"-Kampagne mit drei zusätzlichen neuen Missionen, mit Master Chief und Sgt. Johnson, die ein Prequel zu der "Halo"-Kampagne bilden. Gespielt werden kann der neu auferlegte Shooter zu zweit auf dem Splitscreen oder zu viert im Online-Koop (kein Online-PvP). Erscheinen soll "Halo: Campaign Evolved" im Jahr 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 und ist somit das erste "Halo" für die PlayStation. Hier bekommt ihr einen Eindruck in Form von Gameplay und einer Diskussionsrunde der Entwickler:

Über Halo: Campaign Evolved

Erlebe den Ursprung der Legende

"Halo: Campaign Evolved ist ein originalgetreues und zugleich modernisiertes Remake der Kampagne von Halo: Combat Evolved. Erlebe die Originalgeschichte, die mit hochauflösender Grafik, aktualisierten Filmsequenzen und einer verfeinerten Steuerung, sowie drei brandneuen Prequel-Missionen mit dem Master Chief und Sgt. Johnson neu zum Leben erweckt wurde. Dank eines breiteren Arsenals an Waffen, Fahrzeugen, Feinden und spielverändernden „Skulls“ – optionalen Modifikatoren, die Kämpfe auf spassige und anspruchsvolle Weise beeinflussen – ergeben sich frische Taktiken und grenzenlose Wiederspielbarkeit.

Spiele nach deinen Regeln: solo oder im Online-Koop mit 4 Spielerinnen und Spielern mit voller Unterstützung für Crossplay und Cross-Progression. Egal, ob du Halo zum ersten Mal entdeckst oder nach 25 Jahren zum Ring zurückkehrst – mit Halo: Campaign Evolved erlebst du ein Abenteuer, das sich zeitlos und brandneu zugleich anfühlt.

Entdecke die Ringwelt

Nach einer Bruchlandung auf einer mysteriösen Ringwelt namens Halo hat der Master Chief die Aufgabe, den verbliebenen Menschen beim Kampf ums Überleben gegen die übermächtigen Streitkräfte der Covenant zu helfen. An der Seite seiner KI-Begleiterin Cortana lüftet er die dunklen Geheimnisse von Halo und kämpft entschlossen, um die Vernichtung allen Lebens in der Galaxie abzuwenden.

Schlüsselfeatures

Die komplette Kampagne, neu aufgebaut

Mit verbessertem Leveldesign, aktualisierten Zwischensequenzen und optimierter Wegfindung wurden die Originalmissionen von Grund auf überarbeitet, wodurch du dich nun mit hohem Tempo durch sie kämpfst, ohne aber den Zauber, die Spannung oder das Heldentum des Originals zu verlieren.

Überarbeitete Zwischensequenzen und Sound

Ikonische Panoramen, fremdartige Architekturen und Sci-Fi-Wunder erstrahlen in neuem Glanz, samt toller Grafik, Zwischensequenzen und Animationen. Der Soundtrack wurde neu gemastert, das Sounddesign für mehr Immersion aktualisiert und neue Sprachaufnahmen mit der Hauptbesetzung aufgenommen.

Erweiterte Kämpfe und Waffen

Das klassische Halo-Kampfsystem fühlt sich sofort vertraut an und ist doch ausgefeilter als je zuvor. Sprinte, ziele und stell dich dem Kampf mit höchster Präzision. Zum ersten Mal in Halo: CE kannst du 9 zusätzliche legendäre Waffen aus der gesamten Serie schwingen, darunter das Energieschwert, das Kampfgewehr und das Nadelgewehr, was dir noch mehr Möglichkeiten gibt, jeden Kampf anzugehen.

Drei neue Prequel-Missionen

Schliess dich dem Master Chief und Sgt. Johnson in einem brandneuen Handlungsbogen an, der vor den Ereignissen von Halo: Combat Evolved spielt, und entdecke neue Umgebungen, Gameplay, Charaktere und Feinde.

Spiele solo oder mit Freundinnen und Freunden

Spiele die komplette Kampagne auf deine Weise: solo oder im Online-Koop für 4 Personen, komplett mit Crossplay und geteiltem Fortschritt auf Konsole und PC.

Fahre, kapere, stifte Chaos

Ob du im Warthog über die Karte heizt oder ihn mit Freundinnen und Freunden auf den Kopf stellst: Fahrzeuge waren schon immer das Herzstück des Spielspasses von Halo. Und jetzt wird noch eins draufgesetzt. Zum ersten Mal in Halo: CE kannst du feindliche Fahrzeuge kapern, einen voll fahrbaren Wraith steuern und für unvergessliches Chaos sorgen.

Mische deine Kampagne neu auf für grenzenlose Wiederspielbarkeit

Mit dem Kampagnen-Remix-Feature kehrst du in jede Mission zurück und mischst das Erlebnis mit den meisten gameplayverändernden „Skulls“ aller Zeiten in einer Halo-Kampagne neu auf. Diese optionalen Modifikatoren sorgen mit zufällig generierten Waffen, Feinden und Umgebungen für mehr Herausforderung und Abwechslung."