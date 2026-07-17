Halo: Campaign Evolved: Download & Anmeldung trotz Disc benötigt

Die verpackten Versionen von "Halo: Campaign Evolved" enthalten zwar eine Disc, aber der Titel lässt sich nicht direkt nach der Installation starten. Wie aus Angaben auf der Verpackung hervorgeht, ist zunächst vielmehr ein zusätzlicher Download nötig.

Demnach befinden sich etwa 38 GB der Spieldaten auf der Disc. Ohne das Update zum Verkaufsstart erscheint beim Starten aber eine Fehlermeldung. Zudem scheint "Halo: Campaign Evolved" eine weitere Anmeldung über seine eigene Benutzeroberfläche zu verlangen. Sollte dies so bleiben, könnte es für uns selbst nach dem kompletten Herunterladen aller erforderlichen Inhalte unmöglich sein, den Titel vollständig offline zu nutzen.

Schon Anfang des Monats hatten die Halo Studios bestätigt, dass die physische Version von "Halo: Campaign Evolved" auch eine Disc enthalten wird. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Halo: Campaign Evolved" erscheint am 28. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.