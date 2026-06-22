Halo: Campaign Evolved: Klarstellung zum lokalen Koop-Modus

Im Laufe der letzten Tage hatte es widersprüchliche Aussagen zum lokalen Koop-Modus von "Halo: Campaign Evolved" gegeben. Jetzt haben die Halo Studios selbst für Klarheit gesorgt.

So hatte Halo Waypoint zunächst berichtet, dass für die Nutzung des lokalen Koop-Modus von "Halo: Campaign Evolved" ein PlayStation-Plus-Abo benötigt wird. Die Halo Studios haben jetzt bei X (ehemals Twitter) klargestellt, dass dem nicht so sein wird. Demnach ist für den Splitscreen-Modus lediglich eine Verknüpfung der Spielerkonten mit PlayStation-Konten erforderlich.

Vorletzte Woche hatte Digital Foundry bereits einen ersten Blick auf die Technik von "Halo: Campaign Evolved" geworfen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Halo: Campaign Evolved" erscheint am 28. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.