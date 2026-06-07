Halo: Campaign Evolved mit neuen Missionen

Die inzwischen dritte Version von "Halo: Combat Evolved" hört auf den Namen "Halo: Campaign Evolved" und wird offiziell am 28. Juli 2026 erscheinen. Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich dieses Mal alles um die Kampagne des Erstlings. Doch diese wird nicht nur überarbeitet und frisch aufpoliert, sondern erhält auch noch drei zusätzliche Missionen die vor den Ereignissen von Combat Evolved handeln.

Diese neuen Missionen bieten unter anderem neue Waffen die im Original noch nicht verfügbar waren und der Trailer zeigt ebenfalls eine Mission im Weltraum in dem man in einem Schiff unterwegs ist.

"Halo: Campaign Evolved" wird ab dem 28. Juli 2026 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5 erhältlich sein. Wer sich die Premium Edition kauft, erhält neben vielen kosmetischen Gegenständen auch noch bis zu fünf Tage früheren Zugang zum Spiel.